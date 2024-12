Protesta opposizioni, grave assenza governo in Aula per manovra

Le opposizioni stanno protestando per l'assenza del governo in apertura della seduta. Dopo la sospensione è giunta la sottosegretaria Lucia Albano. "Il governo non c'era alle 8, è un caso di sciatteria istituzionale.

Il ministro Ciriani venga a scusarsi", ha detto il dem Federico Fornaro. "Ci uniamo alle considerazione del collega: i banchi della maggioranza, di governo e dell'Aula completamente vuoti, in spregio ai colleghi e alla legge di bilancio", ha detto Valentina Grippo di Azione. "E' l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, chiediamo l'intervento di Fontana", le parole di Leonardo Donno del M5s.



