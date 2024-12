"In caso di condanna ricorreremo in appello perché la riterrei una profonda ingiustizia e un danno non a me, ma al Paese". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su TikTok alla vigilia della sentenza del processo Open Arms.

Il vicepremier, arrivato a Palermo, ha raccontato di aver incontrato durante il volo dei giovani che gli hanno detto "Salvini grazie, Salvini bravo e non mollare".



