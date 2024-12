Manovra alla Camera, governo assente in apertura, protesta delle opposizioni

"È legittimo, l'opposizione è nata per protestare. Anche io quando ero all'opposizione protestavo". Così il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti commenta, interpellato in Transatlantico, le proteste dell'opposizione sulla assenza del governo in apertura di seduta sulla manovra. In una Aula semideserta è iniziata poco dopo le otto la seduta della Camera con all'ordine del giorno la legge di bilancio.

I deputati di Avs, Marco Grimaldi, e di +E, Benedetto Della Vedova hanno protestato per l'assenza del governo in Aula e chiesto la sospensione della seduta. "Ma si rende conto della gravità istituzionale di quei banchi vuoti? Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie? Il presidente della Camera convochi la prima ministra per questa sciatteria istituzionale", ha detto Grimaldi. Della Vedova si è unito alla richiesta definendo la circostanza "inqualificabile e gravissima". Il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi sospeso temporaneamente la seduta "per l'assenza del governo".

Dopo la sospensione è giunta la sottosegretaria Lucia Albano e in seguito i ministri ai Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, e all'Economia Giancarlo Giorgetti.

"Il governo non c'era alle 8, è un caso di sciatteria istituzionale. Il ministro Ciriani venga a scusarsi", ha detto il dem Federico Fornaro. "Ci uniamo alle considerazione del collega: i banchi della maggioranza, di governo e dell'Aula completamente vuoti, in spregio ai colleghi e alla legge di bilancio", ha detto Valentina Grippo di Azione. "E' l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, chiediamo l'intervento di Fontana", le parole di Leonardo Donno del M5s.

