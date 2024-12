Ciriani: 'Stop multe no vax per chiudere una pagina dolorosa'

"L'Iss monitora costantemente la situazione. È stato costituito un ristretto gruppo di coordinamento e, in attesa di indicazioni da parte delle autorità sanitarie internazionali, sono in via di definizione indicazioni per la tempestiva individuazione sul territorio nazionale di possibili nuovi casi".

Sul "Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico, è in corso di definizione in questi giorni una versione aggiornata rispetto alla precedente bozza, già trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni". Lo ha detto il ministro Luca Ciriani al question time.

"In primo luogo, emerge la volontà politica di chiudere definitivamente una pagina complessa e dolorosa della storia recente del Paese, senza entrare nel merito dell'efficacia delle misure e delle terapie adottate nel periodo emergenziale, ma con l'obiettivo di favorire una rinnovata coesione sociale", ha detto Ciriani rispetto allo stop alle multe emesse contro quanti non hanno ottemperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid.

