Oggi question time con i ministri Pichetto Fratin e Ciriani

Si svolge oggi, mercoledì 18 dicembre, alle 12.30, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a semplificare il meccanismo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, ai fini di un completo utilizzo delle risorse stanziate dal Pnrr (Cappelletti - M5S); sull'avvio di una politica nucleare in Italia, con particolare riferimento all'annunciato disegno di legge in materia (Squeri - FI-PPE); sul procedimento relativo alla compatibilità ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina (Bonelli - AVS).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni - rivolte al ministro della Salute - sul ritardo nell'adozione del piano pandemico e sulle iniziative volte a garantire adeguate risorse al sistema sanitario in relazione a potenziali emergenze sanitarie (Onori - AZ-PER-RE); sulle ulteriori iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative per il personale sanitario (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative normative volte a rendere strutturale la deroga al vincolo di esclusività per alcune categorie di personale del comparto sanità (Loizzo - Lega); sulle iniziative volte a rivedere la decisione di annullare le sanzioni comminate a coloro che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 (Girelli - PD-IDP); sullo stato di avanzamento degli interventi per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale previsti dal Pnrr (Bignami - FDI); sulla strategia per contrastare l'eventualità di un'epidemia di influenza aviaria o di altri virus respiratori (Della Vedova - Misto-+Europa); sul potenziamento delle strutture destinate all'emergenza-urgenza sanitaria in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Faraone - IV-C-RE).

