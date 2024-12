Il palazzo del Messaggero si illumina con un videomapping

Lo storico edificio del Messaggero di via del Tritone si accende per le festività natalizie. Una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla facciata della sede del quotidiano nel cuore di Roma dà il via alle feste e celebra l'Anno Santo.

Il videomapping, realizzato con la collaborazione di Enel, trasforma il palazzo in una sorta di grande schermo su cui scorrono le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell'Italia e del mondo dell'ultimo secolo e mezzo.

Un excursus dei giubilei raccontati dal giornale dal 1900 al 2015, ma anche il messaggio che rimette Roma al centro dell'attenzione del mondo, con oltre 30 milioni di persone che raggiungeranno la Capitale.

Il rito della porta che si apre con il contributo davvero speciale dell'attore e doppiatore Francesco Pannofino che scandisce la frase: "Io sono la porta". Ad accendere l'animazione nel pomeriggio l'amministratore delegato del giornale, Azzurra Caltagirone.

Presenti all'evento, tra gli altri, Monsignor Rino Fisichella, Pro - prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione ed Andrea Tornielli, Direttore Editoriale.



Ogni giorno, ad accompagnare turisti e cittadini a passeggio per le vie dello shopping e tra le bellezze della capitale, ci saranno pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato le notizie più importanti d'Italia e anche le visite al giornale dei due pontefici Giovanni Paolo II (nel 1990) e Francesco (l'8 dicembre del 2018). Attraverso un QRcode, anche questo proiettato, tutti gli interessati potranno collegarsi in tempo reale alla home page ilmessaggero.it.

Video Roma, Il palazzo de Il Messaggero si illumina per le feste e il Giubileo

Riproduzione riservata © Copyright ANSA