Stretta sui ricorsi, maglie più larghe per stagione caccia

Stretta sui ricorsi delle associazioni contro i calendari della caccia decisi dalle Regioni, con la possibilità "qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza" di consentire l'attività venatoria in base al calendario precedente. E' quanto prevede un emendamento riformulato della Lega alla manovra e approvato in commissione Bilancio. La proposta di modifica inserisce, inoltre, anche il Comitato faunistico nazionale, istituito presso il ministero dell'Agricoltura, che prevede al suo interno componenti delle associazioni di cacciatori tra gli organismi che, oltre all'Ispra, vanno sentiti per definire le specie e i periodi nei quali è consentita l'attività di caccia all'interno dell'annata venatoria.



