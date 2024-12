Meloni, senza riequilibrio non ci sarà sostegno a Mercosur

"Senza riequilibrio, non c'è sostegno all'accordo del Mercosur". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. "L'Italia condivide l'opportunità di continuare a investire in America Latina, un continente molto simile all'Italia che rischiamo di abbandonare ad attori globali non occidentali".

Meloni ha ricordato l'impatto di questi accordi sul settore dell'agricoltura e sugli agricoltori che "spesso hanno pagato il prezzo più alto perché altri paesi non rispettano gli stessi standard alimentari che imponiamo a nostri produttori. L'accordo deve offrire garanzie concrete e opportunità di crescita anche al mondo agricolo europeo". E ha concluso: "si sta studiando l'accordo e sosterremo le nostre convinzioni prendendoci il tempo necessario per vedere se le nostre richieste saranno soddisfatte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA