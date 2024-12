E' fatta la nuova Giunta della Regione Umbria a guida di centrosinistra e civici. La presidente Stefania Proietti illustrerà alla stampa, mercoledì alle 11,30, l'Esecutivo. Lo ha annunciato la stessa Regione con una nota diffusa dal suo ufficio stampa.

Secondo le indiscrezioni emerse finora della Giunta faranno parte tre assessori del Pd, uno del M5s e un altro di Avs, con la delega alla sanità in mano alla presidente Proietti.

Vicepresidente della Giunta sarà Tommaso Bori, segretario umbro del Pd che sarà rappresentato anche da Simona Meloni, capogruppo regionale uscente, e da Francesco De Rebotti, già sindaco di Narni. Per il Movimento 5 stelle in Giunta entrerà il coordinatore umbro Thomas De Luca, al quale andrà l'ambiente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA