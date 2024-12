La premier Meloni con Mikati e Milei a Atreju

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni presenta il primo ministro del Libano Najib Mikati sul palco di Atreju, la kermesse del suo partito. "Sono qui velocemente per presentare il prossimo ospite perché ci tengo - ha esordito la leader di FdI -. Una persona alla quale tengo molto, con cui abbiamo molto lavorato in questi mesi difficili, particolarmente sulla crisi mediorientale, siamo arrivati a un primo passo importante, l'avvio di un cessate il fuoco in Libano. Ho chiesto a questo mio amico, amico dell'Italia, di venire a raccontarci il suo punto di vista sulla crisi mediorientale e la situazione in Libano". Poi mentre Mikati iniziava il suo intervento,

Poco prima, Meloni aveva ricevuto a Palazzo Chigi il premier albanese. In una nota, la premier "ha confermato l'impegno del governo italiano per sostenere la tenuta del cessate il fuoco in Libano, ricordando anche il fondamentale ruolo svolto dall'Italia attraverso il contingente presso la missione Unifil e il comando del Comitato Tecnico-Militare per il Libano, che ha il compito di coordinare il sostegno internazionale alle Forze Armate Libanesi". Nel corso della conversazione "è stata discussa anche la situazione in Siria. Il Presidente Meloni ha sottolineato la necessità di preservarne l'unità e l'integrità territoriale e l'importanza di assicurare l'inclusività e la protezione delle minoranze". Meloni "ha infine condiviso con il primo ministro Mikati l'urgenza di creare le condizioni per un ritorno dei rifugiati che sia volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile".

Meloni, Milei come noi sa che i sussidi portano a baratro

Javier Milei 'sta portando una vera epropria rivoluzione culturale in una nazione che e' sorella dell'Italia, e che come noi condivide l'idea che la politica fatta solo di sussidi porta i Paesi verso il baratro'. Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato il presidente argentino Javier Milei sul palco di Atreju, la kermesse del suo partito, FdI. 'Come noi, Milei sa che il lavoro e' l'unico antidoto vero

per la poverta'', ha aggiunto Meloni, chiedendo alla platea 'un grande applauso per il presidente dell'Argentina'.

