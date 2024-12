Salvini: 'Venerdì di violenze e caos, rivedere le norme sullo sciopero' IL LIVEBLOG

"Ennesimo venerdì di sciopero caratterizzato, non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati. È urgente rivedere la norma sull'astensione dal lavoro, visto che ormai è un'arma di scontro politico e di aggressione alle Forze dell'Ordine anziché di tutela dei lavoratori. Gli italiani hanno il diritto a essere protetti e io farò di tutto per tutelarli". Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.











