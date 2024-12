Mattarella ad Abu Mazen, sarà incontro di grande interesse

"Sarà per di grande interesse per me poter dialogare con lei". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il benvenuto al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas che si trova in visita in Italia. "Benvenuto a Roma e in Italia, è un vero piacere incontrarla ed accoglierla nuovamente dopo il nostro incontro di 3 anni fa. E ricordo con grande piacere la sua accoglienza nel 2016 a Betlemme", ha detto Mattarella.



