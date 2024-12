Il Papa e Mikati, soddisfazione per cessate il fuoco in Libano

"Nell'esprimere soddisfazione per il cessato il fuoco raggiunto nel sud del Paese, e auspicando un suo ulteriore consolidamento, si è ribadita la speranza che la coesistenza pacifica delle diverse religioni continui a caratterizzare l'identità del Libano e sia di aiuto e sostegno alla pace nel Medio Oriente". E' quanto si legge nel comunicato della Sala stampa vaticana sull'udienza di stamane di papa Francesco al primo ministro del Libano Najib Mikati, che successivamente si è incontrato con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.

"Nel corso del cordiale incontro in Segreteria di Stato - riferisce ancora la nota -, si è sottolineata l'importanza delle buone relazioni diplomatiche che intercorrono tra la Santa Sede e il Libano e la rilevanza che ha il contributo della Chiesa cattolica e della componente cristiana al bene del Paese".

Inoltre, "è stata affrontata la situazione socio-economica del Paese dei Cedri, segnata anche dalla prolungata mancanza dell'elezione del Presidente della Repubblica".



