Bonelli, leadership si decide democraticamente non nei salotti

"Se il centro si vuole organizzare lo faccia, nessuna pregiudiziale politica per noi Verdi, ma sarà fondamentale conoscere quali proposte programmatiche prospetteranno alla futura alleanza che dovrà costruire l'alternativa alla destra. Nessun appoggio può essere dato per scontato se non ci saranno parole chiare contro il lavoro precario, sull'energia, sul clima, sullo stop all'aumento delle spese militari ed in difesa della sanità e della scuola pubblica".

Ad affermarlo è il Co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue: "Se Calenda decide di essere equidistante sia dal centro destra che dal centro sinistra è una scelta che è libero di fare, ma devo dire, con il massimo rispetto, che questa strategia non è stata premiata dai cittadini che sono andati a votare. Ma a questo punto dovrà essere equidistante sempre a partire dalle prossime elezioni. Ci sono questioni che ci tengono lontani come l'energia e il nucleare, il Green deal, e i voti sul tema della tutela della natura, che in Europa ha portato il centro a votare contro la direttiva "the nature restoration law" insieme alla destra e all'estrema destra".

"Su una cosa siamo indisponibili: che il o la futuro/a candidato/a premier sia calato/a dall'alto senza passare da processi democratici che coinvolgano le persone. Siamo assolutamente indisponibili a operazioni decise nei salotti alti che sottraggono le decisioni alla volontà dei nostri elettori ed elettrici. La stagione dei tecnici è terminata, una fase politica piena di errori drammatici che ha portato la destra ad essere più forte prendendo poi il governo del paese", conclude Bonelli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA