Al via iter per togliere il segreto dagli atti su Moro e P2

Nuovo impulso alla desecretazione degli atti delle commissioni d'inchiesta parlamentari delle scorse legislature che sono stati versati all'Archivio storico della Camera con vincolo di segretezza o di riservatezza. Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana ha chiesto agli uffici di avviare istruttorie sui documenti della Commissione di inchiesta sul caso Moro (legislatura XVII); della Commissione P2 (legislature VIII e IX) e della Commissione Cooperazione allo sviluppo (legislatura XII) per poi procedere, in Ufficio di presidenza, alle conseguenti decisioni in ordine alla desecretazione degli atti. Lo rende noto la Camera.



