"Venire in visita di Stato in Italia è qualcosa di molto speciale, non è una visita qualsiasi, i nostri Paesi hanno relazioni intense e sono molto amici". Lo ha sottolineato re Felipe al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. "Presidente è un piacere enorme per me incontrarla e incontrare anche il presidente del Consiglio e i presidenti di Camera e Senato", ha aggiunto.





