Mattarella: 'Tra Italia e Spagna relazioni straordinarie'. Re Felipe: 'I nostri Paesi sono molto amici'

I reali di Spagna, Re Filippo VI e la Regina Letizia, sono a Roma per la visita di Stato in Italia. Prima l'incontro al Quirinale: ad accoglierli, nel cortile d'onore con i reparti schierati, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la figlia Laura.

"La sua visita in Italia è di grandissima importanza anche per il momento storico che attraversa l'Unione europea e la comunità internazionale ma la solidità copre tutti gli aspetti delle straordinarie relazioni che ci sono tra Spagna e Italia", ha detto Mattarella ricevendo al Quirinale i reali di Spagna.

"E' un piacere rinnovarle il benvenuto a Roma e in questo palazzo. Per la Repubblica italiana è un onore avere qui le loro maestà e sottolineare l'amicizia e collaborazione. Un'amicizia e collaborazione con tanti legami che sono solidi e crescenti", ha detto Mattarella.

"Ho rinnovato il cordoglio dell'Italia e mio per le vittime della devastazione di Valencia - ha aggiunto Mattarella -. La nostra è una comune regione fragile ed esposta e dobbiamo lavorare insieme alla lotta al cambiamento climatico e per una transizione energetica".

"Abbiamo condiviso una riflessione sul futuro che l'Unione europea dovrà avere in un contesto internazionale così insidioso - ha spiegato il capo dello Stato -. La nuova legislatura europea è chiamata a un compito di grande impegno ma ineluttabile, per una riforma complessiva dell'Ue che riguardi i metodi decisionali".

"Venire in visita di Stato in Italia è qualcosa di molto speciale, non è una visita qualsiasi, i nostri Paesi hanno relazioni intense e sono molto amici", ha sottolineato re Felipe al termine dell'incontro al Quirinale. "Presidente è un piacere enorme per me incontrarla e incontrare anche il presidente del Consiglio e i presidenti di Camera e Senato'', ha aggiunto.

Meloni riceve i reali di Spagna a Villa Doria Pamphilj

Incontro dei reali di Spagna a Villa Doria Pamphilj con la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha accolto con una stretta di mano il re Felipe VI e la regina Letizia all'ingresso del Casino del Bel Respiro. Dopo aver posato nella foto fra i due sovrani, Meloni li ha accompagnati a visitare i giardini della residenza, con il celebre labirinto di siepi. A Villa Doria Pamphilj presente anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Oggi la prima cerimonia solenne delle Camere con reali

Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia nell'Aula di Montecitorio per una cerimonia solenne davanti alla Camera e al Senato riuniti. Si tratta della prima visita di reali nel Parlamento repubblicano riunito insieme. Per quanto riguarda i capi di Stato, il precedente è quello di Giovanni Paolo II del 2002.

Diverse, invece le visite, delle autorità straniere, come ricordano dalla Camera: il 15 settembre 1982 in occasione della conferenza interparlamentare mondiale venne ricevuto dalla presidente della Camera il leader dell'Olp Yasser Arafat che successivamente intervenne davanti all'assemblea; il 29 settembre 1998 in una seduta formale della Camera dei deputati, con un punto espressamente previsto all'ordine del giorno, intervenne l'allora re di Spagna Juan Carlos, preceduto da un indirizzo di saluto del presidente della Camera; il 14 Novembre 2002, si svolse la visita di Papa Giovanni Paolo II al Parlamento in seduta pubblica comune, con una cerimonia solenne nell'Aula di Montecitorio e l'intervento del pontefice; il 27 gennaio 2010, alla presenza anche del Capo dello Stato, pronunciò un discorso nell'aula della Camera il premio Nobel Elie Wiesel in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria; il 22 marzo 2022 ci fu, sempre nell'emiciclo di Montecitorio, un incontro in videoconferenza col presidente dell'Ucraina Zelensky alla presenza di deputati e senatori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA