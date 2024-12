Lega, tassa sulle cripto sarà ridotta, nessuna stangata

"Nessuna stangata sulle criptovalute grazie all'impegno e al lavoro della Lega: l'aumento della tassazione, previsto dalla manovra, sarà sensibilmente ridotto durante l'iter parlamentare. Fin dall'inizio abbiamo sostenuto la necessità di correggere la disposizione che aumenta, dal 26% al 42%, l'aliquota sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati con il rimborso o la cessione di cripto-attività non inferiori a duemila euro. Un incremento così drastico della tassazione, infatti, rischia di incentivare il sommerso a discapito di un mercato in crescita e ricco di opportunità che oggi coinvolge 1,35 milioni di italiani". Così, in una nota congiunta, i deputati della Lega Giulio Centemero e Federico Freni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA