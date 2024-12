Grillo scrive a Schlein: 'Prenditi Conte, lavora per voi'

E' un modo di Beppe Grillo per far parlare di sé. L'ultimo stratagemma era stato il post sui social con cui, anticipando che il giorno successivo avrebbe dato un annuncio "delicato", ha mantenuto l'attesa viva per almeno 24 ore. Stavolta ha inviato una lettera a Elly Schlein. Anzi, una "lettera di referenza per Candidatura di Giuseppe Conte".

In quelle righe, una raccomandazione al vetriolo per il presidente del M5s: "Ritengo che Giuseppe Conte (simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Pd - scrive Grillo -. Ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal M5s al Pd". Quindi, "vi chiedo di considerare la generosità e l'abnegazione di Conte verso di voi. Sono certo che porterà il suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale. È l'uomo giusto per il Pd, pronto a dare al vostro progetto l'imprevedibilità che mancava. Cordiali saluti, Beppe Grillo". Oltre alla sostanza e alla destinataria, conta la coincidenza con il voto bis per la Costituente, in corso fino a domenica. Un po' per fede un po' per scaramanzia, Grillo ha già detto chiaramente che si aspetta di uscire sconfitto anche dalla ripetizione della consultazione.

Ma intanto porta avanti la sua battaglia che, da una parte, mira a scongiurare il raggiungimento del quorum, e quindi a invalidare l'eliminazione del ruolo del garante e la scelta di modificare il simbolo, e dall'altra punta a cannoneggiare Conte.

E infatti, una delle accuse che più spesso la cerchia del garante rivolge al presidente è quella di voler trasformare il Movimento in un cespuglio del Pd e di snaturare così i valori originari del progetto Cinque Stelle. Da qua la scelta istrionica di inviare al Nazareno la raccomandazione per Conte.

Fino a domenica, le urne on line del M5s resteranno di nuovo aperte proprio su richiesta di Grillo, che non ha gradito l'esito della Costituente chiusa due settimane fa. Anche stavolta, come nel primo voto, affinché la consultazione sia valida dovrà partecipare almeno la metà degli iscritti. Da qui l'invito di Grillo ad andare a far funghi. Lo ha subito raccolto l'ex ministro Danilo Toninelli, probiviro M5s e vicino al garante, che ha postato un video mentre, camminando in un bosco, commenta: "Andate voi avanti a votare, voi che avete deciso di cancellare l'identità del Movimento 5 stelle. Io continuo a cercare i funghi". Gli ha risposto la deputata del M5S Gilda Sportiello: "Andate pure a funghi. Noi intanto continuiamo a lavorare per il paese". Toninelli ha poi spiegato qual è, a suo avviso, la vera strategia di Grillo: "Il quorum lo raggiungeranno - ha spiegato - stanno mettendo in campo ogni tipo di attività, messaggi whatsapp e via dicendo... ma il simbolo se lo riprende Beppe che, non avendo velleità di carriera politica, lo seppellirà in attesa di qualcosa di nuovo.

La roba in tribunale non sarà né veloce né piacevole, ma le cose vanno rimesse a posto". Fra gli ex M5s che sono rimasti vicini al garante, c'è chi non esclude una reunion, a Roma con Grillo, prima di Natale. Nella cerchia di Conte, davanti alla notizia della lettera di Grillo a Schlein hanno fatto spallucce, come a derubricare: "L'abbiamo visto dalle agenzie". Più diretta la senatrice M5s Alessandra Maiorino: "Grillo scrive a Schlein. Se in questi anni si fosse impegnato per sostenerci con il fervore con cui oggi tenta in ogni modo di affossarci, saremmo ancora al 33%".

