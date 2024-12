Il ministro della Difesa Guido Crosetto è in arrivo a Beirut. A renderlo noto è lo stesso ministro che ha postato su X un breve filmato della Capitale libanese vista dall'aereo.

In particolare, il ministro della Difesa Guido Crosetto è in Libano per incontrare i militari italiani ed effettuare alcuni incontri istituzionali.

In arrivo a Beirut. pic.twitter.com/4OFtUTGyEh — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 6, 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA