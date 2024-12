Lunedì in Cdm la bozza del Milleproroghe

Slittamento a marzo dell'obbligo per le imprese di assicurarsi per i rischi catastrofali, proroga di termini in materia di salute tra cui le sanzioni per chi non si è vaccinato contro il Covid, slittamento di un altro anno dell'obbligo di costituire le consulte per i tifosi: sono alcune delle norme contenute in una bozza del dl Milleproroghe, atteso in Cdm lunedì.

Secondo quanto si legge nella bozza del dl, slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. C'è poi lo slittamento della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche: dal 31 dicembre 2024 viene rinviato al 31 dicembre 2025. Sempre di un anno, al 31 dicembre 2025, vengono prorogate modalità e tempistiche relative al tirocinio dei magistrati ordinari, assieme alle procedure concorsuali della giustizia amministrativa

Previste anche proroghe nel settore della pubblica amministrazione.

Viene posticipato al 2026 l'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi. Lo prevede una bozza del dl Milleproroghe, che sposta la decorrenza dell'applicazione dal primo gennaio 2025 al primo gennaio 2026.

Un altro anno alle Onlus, ovvero fino 31 dicembre 2025, per l'accesso e l'ottenimento del 5x1000. Lo prevede un articolo della bozza del dl Milleproroghe, previsto in Cdm lunedì.

Anche i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 potranno fare un tirocinio ridotto di 12 mesi. Lo prevede una bozza del dl Milleproroghe che estende le disposizioni già previste per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021: per loro il tirocinio è ridotto da 18 mesi, "in via straordinaria", ad una "durata di dodici mesi" e "si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari".

