Il Senato approva il decreto flussi, è legge

Nell'Aula di Palazzo Madama viene approvato con 99 sì, 65 no, 1 astenuto il decreto sui flussi migratori. Il provvedimento, che ha già passato l'esame della Camera lo scorso 27 novembre, diventa così definitivo. Tra le novità del testo c'è un nuovo elenco dei Paesi considerati 'sicuri' come Bangladesh, Egitto e Marocco; la secretazione dei contratti pubblici relativi a fornitura di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere e delle attività di soccorso in mare; competenza delle Corti d'Appello e non più dei Tribunali specializzati, per quanto riguarda la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo.



