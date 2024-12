Il governo lavora ad un nuova stretta sulla pubblicazione degli atti

Il governo è al lavoro ad un decreto legislativo che punterebbe ad estendere ulteriormente il divieto di pubblicazione degli atti di indagine. Le ipotesi in campo sul provvedimento, che potrebbe approdare in Cdm il 9 dicembre, vanno oltre quanto già contenuto nel decreto legislativo approvato lo scorso settembre che già vieta la pubblicazione, per estratto o integralmente, gli atti di custodia cautelare così come sono esattamente riportati nei documenti.

Al momento si sta valutando il perimetro entro il quale estendere lo stesso divieto, per capire se includere in generale tutti gli atti - come le misure cautelari personali, il carcere, le interdittive e i sequestri - o solo determinati documenti. La notizia è anticipata oggi dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA