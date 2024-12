Dall'8Xmille 63,6 milioni al recupero dalle dipendenze

Ammonta a 63.673.631,43 euro la quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi per il 2023, che deve essere prioritariamente destinata al finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, che ha deliberato l'assegnazione su proposta della premier Giorgia Meloni, precisando che "ritiene opportuno impiegare tutte le risorse disponibili per il finanziamento di progetti" di prevenzione e inserimento nelle comunità terapeutiche.

