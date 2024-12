M5s, tensione sul simbolo. Grillo annuncia un messaggio delicato per domani

"Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare". Lo scrive sui suoi canali social Beppe Grillo che allega all'annuncio una foto che lo ritrae insieme a Gianroberto Casaleggio.

"E' stata pubblicata una scrittura privata fra Grillo e Conte dove l'associazione di Conte manleva, quindi toglie dalle spalle di Grillo, una serie di cause, che sono costose. Come contropartita, Grillo non dovrebbe parlare, non dovrebbe esprimere opinioni politiche, non dovrebbe contrastare Conte non dovrebbe contestare l'uso del simbolo. Tutte cose incostituzionali. Questo farà annullare la scrittura fra privati". Lo dice l'ex ministro Danilo Toninelli, nel collegio dei probiviri del M5s, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "E c'è una cosa importante, che anche Conte scrive che non è lui il proprietario del simbolo, ma che il proprietario è Grillo. Quindi Grillo a tutti gli effetti confermato proprietario del simbolo. E lo conferma Conte. Grillo cosa sta dicendo? Avete rovinato tutto, avete cancellato le regole fondative, a questo punto chi se ne fotte di come andrà la votazione, tanto il quorum lo raggiungeranno visto che Conte ha cancellato gli iscritti. Quindi vada come vada, immagino che Grillo farà attivare i suoi legali per reimpossessarsi del simbolo. E Conte anche formalmente sarà obbligato a fare il suo partito".

