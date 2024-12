Foti, dal Parlamento al governo, una vita a destra

Tommaso Foti, classe 1960, è il nuovo ministro per il Pnrr, la Coesione, il Sud e gli Affari europei.



Piacentino, Foti è stato amministratore locale e parlamentare di lungo corso - oggi alla sesta legislatura - e da ottobre 2022 a oggi ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Dirigente di un'azienda del settore agroalimentare, Foti ha mosso i primi passi in politica già da ragazzo, come "delfino", ricordano in Emilia-Romagna, di Carlo Tassi, il "deputato in camicia nera".

Da sempre militante di destra: iscritto a 16 anni al Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano , Foti ha ricoperto diversi ruoli all'interno dell'Msi (era della corrente romualdiana), ha partecipato alla fondazione di Alleanza nazionale a gennaio del '94. Poi il passaggio a Fratelli d'Italia fin dalla sua costituzione, nel dicembre 2012. La prima elezione come consigliere comunale a Piacenza, la sua città, arriva nel 1980, "a 20 anni" come sottolinea nella sua biografia online - e la sua attività amministrativa continua fino al 2005. E' di quel periodo l'inchiesta, nella quale è indagato a Piacenza per corruzione e traffico di influenze, per la quale è stata chiesta l'archiviazione.



Nel 1996 diventa per la prima volta deputato. Nel 2014 conquista l'unico seggio per Fdi in Emilia-Romagna. Nella scorsa legislatura è vicecapogruppo.Viene promosso capogruppo a ottobre 2022 con l'ingresso di Francesco Lollobrigida nel governo guidato da Giorgia Meloni.



In questi due anni si intesta la legge cosiddetta 'Salva-Milano', che è stata approvata in prima lettura alla Camera una decina di giorni fa, e la riforma della Corte dei Conti, ancora all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia.



Nota la sua fede nerazzurra (non si perde una partita dell'Inter), di sé sul suo sito scrive "sono leale e credo nell'amicizia. Non ho particolari vizi, che non siano quelli propri di tutti gli umani"."Il lavoro è tanto, ma chi mi conosce sa che non mi fermo davanti alle sfide, neppure a quelle impossibili".



