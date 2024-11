Le turbolenze che ha vissuto la maggioranza in questi giorni sono "schermaglie che possono far male a chi le mette in atto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa arrivando all'assemblea di Noi Moderati, interpellato sugli episodi che hanno visto il governo andare sotto due volte in commissione a Palazzo Madama sul decreto fisco, in particolare sul canone Rai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA