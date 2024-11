Premier Meloni arrivata a Bari per siglare Accordo coesione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella sede del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, per la firma dell'Accordo di Coesione che sbloccherà circa 6 miliardi di fondi Fsc per lo sviluppo della regione. Con la premier c'è anche il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, che con la firma dell'accordo concluderà il suo mandato nel governo, prima di assumere a Bruxelles l'incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Ad accogliere la premier e il ministro sono stati, tra gli altri, il governatore pugliese, Michele Emiliano, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e il sindaco di Bari, Vito Leccese.



