Magi, referendum su cittadinanza tocca 2,3 milioni di stranieri

"Almeno 2,3 milioni di persone sarebbero nelle condizioni di poter chiedere la cittadinanza con le condizioni previste dal referendum. Non solo. Una parte della legge ora in vigore dice che la cittadinanza si trasmette ai figli minori, quindi si aggiungerebbero i figli, che l'acquisirebbero per effetto dell'acquisizione dei loro genitori". Lo ha detto il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, al workshop Eureka, in corso a Roma. Il referendum punta a dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale gli stranieri possono diventare cittadini. "Quando parliamo di cittadinanza - ha ricordato Magi - non parliamo di immigrazione irregolare, ma di persone che vivono legalmente in Italia, che sono contribuenti e che hanno requisiti stringenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA