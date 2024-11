Conte,il voto del Pd a Von der Leyen è grave errore politico

"Per me il Pd ha commesso un grave errore politico. Non è il fatto di trovarsi a votare con Meloni e FdI, è un grave errore di prospettiva politica. La Commissione Von der Leyen 2 non è progressismo", "se vogliamo fare i progressisti dobbiamo farlo a tutto tondo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte agli Stati generali della ripartenza a Bologna. "La Commissione von der Leyen 2 oggi significa austerità, non più Next Generation Eu. Parlano solo di transizione militare, non di transizione ecologica. Credo che sia stato commesso un grande errore politico, non un inciampo o un infortunio. Questa visione la subiremo per tutta la legislatura europea, significa" anche "tagli alla sanità e al welfare".

Per quanto riguarda il Movimento, invece, replicando a Beppe Grillo che aveva invitato l'ex premier a lasciare il partito e a scegliere un proprio simbolo, Conte ha osservato: "Ci viene detto 'andatevene da un'altra parte'. Ma dove dobbiamo andare? Questa è casa degli iscritti, non di una persona sola. È una follia". "Io non sono qualcosa di avulso dagli iscritti, che hanno votato ma vi do la mia parola d'onore, non sapevo neanche di cosa discutessero", ha aggiunto Conte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA