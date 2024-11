Question time alla Camera con i ministri Tajani, Nordio, Pichetto e Bernini

Alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

"Abbiamo preso atto della decisione" della Cpi sui mandati di arresto al premier israeliano Netanyahu e all'ex ministro della difesa Gallant, ma "riteniamo indispensabile esaminare in dettaglio le motivazioni di tale decisioni". Per questo "stiamo effettuando in raccordo con altri Paesi dell'Ue approfondimenti giuridici anche in relazione alla prevalenza del diritto internazionale generale sulle immunità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoni Tajani al question time alla Camera sull'esecuzione delle decisioni della Corte penale internazionale concernenti i mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant . Il ministro ha poi ribadito il sostegno alla Corte dell'Aja che "deve esercitare un ruolo giuridico e non politico".

"Non si risolve il conflitto in Medio Oriente con i mandati di arresto. Non esiste una via giuridica alla pace" aggiunge Tajani. "Il ruolo della Cpi deve rimanere esclusivamente giuridico, le decisioni non possono diventare strumenti che complicano la ricerca di una soluzione pacifica ai conflitti - ha aggiunto -. La strada della diplomazia è l'unica via per una stabilità duratura nella regione".

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulla permanenza in carica del sottosegretario Delmastro Delle Vedove (Giachetti - IV-C-RE); sulle misure a favore dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, in relazione alle condizioni di vita e di lavoro all'interno delle carceri (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulla semplificazione dei meccanismi di elezione dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti (Grippo - AZ-PER-RE).

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sugli esiti della Conferenza sui cambiamenti climatici Cop29 e ulteriori iniziative volte a favorire misure di approvvigionamento energetico basate sulla neutralità tecnologica (Foti - FDI).

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a una interrogazione sul confronto e il contraddittorio in ambito universitario, alla luce della promozione di recenti corsi ed eventi concernenti le cosiddette teorie di genere (Sasso - Lega).

