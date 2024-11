Meloni, bene l'annuncio del cessate il fuoco in Libano

"L'Italia accoglie con favore l'annuncio di un cessate il fuoco in Libano, obiettivo per cui il Governo era da tempo impegnato.

Il cessate il fuoco offre ora l'opportunità per la stabilizzazione del confine tra Israele e il Libano e il ritorno degli sfollati alle loro case. La piena applicazione della risoluzione 1701 costituisce la strada maestra per giungere a questo obiettivo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

"Insieme ai partner UE e G7 - prosegue la premer - l'Italia continuerà a lavorare in questa direzione, attraverso la presenza del nostro contingente all'interno di UNIFIL - che non ha mai lasciato le proprie postazioni durante questi mesi di combattimenti - e continuando a svolgere un ruolo guida nel sostegno internazionale alle Forze Armate libanesi".



