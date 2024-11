Mantovano, decreto cyber venerdì in Consiglio dei ministri

Venerdì andrà in consiglio dei ministri il decreto cyber, saltato alla riunione di lunedì scorso. "Questo è il programma. Sono dei semplici coordinamenti rispetto a tutto il complesso riformatore che è entrato nella legge 90, non c'è nulla di sconvolgente. Era rimasto fuori qualche dettaglio che adesso facciamo rientrare. Non c'è un problema" sul coordinamento delle inchieste sui cyber affidato alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, a margine di un evento alla Sapienza. "Già nella legge 90 si prevede la competenza delle direzioni distrettuali antimafia e quindi il coordinamento della Procura nazionale", ha aggiunto.

Riguardo ai dubbi di Forza Italia "c'è stato un approfondimento tecnico tra i vari ministeri, ovviamente c'è la piena disponibilità a chiarire aspetti che fossero ancora oscuri", ha precisato Mantovano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA