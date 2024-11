La maggioranza si spacca sul canone Rai, richiamo di Meloni. FI vota con l'opposizione

L'emendamento sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con FI che ha votato contro insieme all'opposizione.

"Emendamento della Lega bocciato per i voti di Forza Italia, che ha votato contro come le opposizioni - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein -. La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani".

"Stiamo lavorando per abbassare le tasse, il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale - aveva detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rtl 102.5 -. Abbassare il costo del canone è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra. Forza Italia non lo vuole? Mi dispiace per gli italiani. Ma se sarà così, lavoreremo su altri fronti". Con FI "non c'è nessuno scontro", ha aggiunto, commentando i titoli dei giornali. "Se uno vive di Corriere e Repubblica, vive in una dimensione parallela".

"Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno", fanno sapere fonti di palazzo Chigi.

"Divisi in Europa, sulla politica estera e oggi anche in Parlamento, con la maggioranza che non ha i numeri in Commissione e va sotto - così su X il leader del M5s, Giuseppe Conte -: l'unità professata da Meloni è un altro film di fantascienza girato a Chigi. La premier chiarisca se esiste ancora la maggioranza. I cittadini non hanno tempo da perdere: mentre loro litigano c'è un Paese che soffre in attesa di un provvedimento contro il carovita, di una visita in ospedale, di un treno che non passa".

