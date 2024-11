Lo Voi, limite intercettazioni è divieto ad indagare

"La limitazione alle intercettazioni a 45 giorni comporta una eliminazione di un potere che non è del pm ma del giudice per quanto riguarda la richiesta di proroga.

Non c'è soltanto la criminalità organizzata, il terrorismo o il cybercrime ma ci sono reati gravissimi per i quali 45 giorni in realtà non basteranno mai e tutto questo si trasforma in una specie di divieto ad indagare". Lo ha detto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso dell'audizione in commissione Giustizia della Camera in tema di intercettazioni.



