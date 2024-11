Roccella: 'Testo unico sulla violenza di genere entro l'8 marzo'

"Faremo un tavolo con cui spero, per l'8 marzo, di presentare il testo unico sulla violenza di genere". Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella intervenendo da remoto all'evento 'Italia Direzione Nord' in corso alla Triennale di Milano.

Il testo, ispirato "dal lavoro della commissione bicamerale", sarà " una compilazione - spiega Roccella -. Metteremo insieme quello che già c'è contro la violenza sulle donne allargando agli strumenti di empowerment femminile".

