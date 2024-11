Si accelera sulla Consulta, contatti tra i partiti

Contatti tra i partiti sul dossier dell'elezione dei giudici della Consulta. Giovedì 28 novembre alle 9 il Parlamento è nuovamente convocato in seduta comune per una nuova votazione, la decima, per eleggere il sostituto di Silvana Sciarra, che ha concluso il proprio mandato ormai un anno fa. Ma questa volta i parlamentari dovranno anche esprimersi in una seconda votazione, su una scheda diversa sui tre giudici, compreso il presidente Augusto Barbera, il cui mandato scade il 21 dicembre.



L'ultima votazione in seduta comune, la nona, si è tenuta il 30 ottobre scorso è si è conclusa con una fumata nera con 339 schede bianche. Con la scelta da parte della maggioranza di continuare a tenere coperto il nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, nome sul quale punterebbe la premier Giorgia Meloni. La scelta della scheda bianca potrebbe, in realtà, riproporsi anche nel voto di giovedì su entrambe le schede. Certamente bianca - secondo quanto viene riferito da più parti - dovrebbe essere la seconda scheda, quella sui tre giudici i cui seggi resteranno vacanti il 21 dicembre.

Il quorum richiesto, in questo secondo caso è più elevato e scende dal quarto scrutinio. Si punterebbe dunque, ad arrivare a metà dicembre a una votazione con una maggioranza richiesta più bassa e un accordo. Ma non è da escludersi che uno sprint possa arrivare già prima. Intanto i contatti sono in corso tra i partiti. E tra i nomi che starebbero prendendo quota per la seconda casella di maggioranza, oltre a Marini, ci sarebbe quello del viceministro alla Giustizia l'azzurro Francesco Paolo Sisto.

Se quella fosse l'indicazione nella logica di un accordo 'a pacchetto' su quattro nomi in accordo con l'opposizione, tra l'altro, nella maggioranza si aprirebbero due caselle: una al governo e una in Parlamento. Nei ragionamenti riportati anche dal quotidiano di centrodestra 'il Giornale' e definiti 'verosimili' in ambito parlamentare questo potrebbe accelerare anche i movimenti nell'esecutivo conseguenti anche alla necessità di sostituire la casella di Raffaele Fitto.



Nell'ipotesi dell'intesa 'a pacchetto' sarebbe compreso, secondo le indiscrezioni, anche un nome neutrale. E nei rumors quello che viene come più accreditato sarebbe quello di Roberto Garofoli, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Mario Draghi. Per i nomi che potrebbero essere indicati, invece, dai Dem si cita quello di Andrea Pertici. Sullo sfondo rimangono forti i richiami del presidente Mattarella a completare l'organico della Consulta.

Inviti che vengono da lontano se sin dal luglio scorso il capo dello Stato esortava le Camere a eleggere il giudice mancante: "si tratta di un vulnus alla Costituzione compiuto dal Parlamento, proprio l'istituzione che la Costituzione considera al centro della vita della nostra democrazia. Invito con garbo, ma con determinazione, a eleggere subito questo giudice", disse Mattarella.

