"Conto che si trovi una soluzione perché certamente non è Netanyahu il criminale di guerra. Sono i terroristi islamici il problema per l'Italia e il mondo. Conto che il problema non si ponga mai".

Così il vicepremier, Matteo Salvini, all'assemblea di Confartigianato Trasporti alla domanda se il premier israeliano Netanyahu sarebbe "arrestato" o "invitato". "Ne parleremo" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA