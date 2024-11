Schillaci, possibili emendamenti sugli stipendi dei medici

"Ci sono proposte emendative all'attenzione della Commissione Bilancio della Camera", per esempio "proposte per aumentare l'indennità della specificità di chi lavora nel servizi sanitario pubblico e anche, eventualmente, di defiscalizzare questa voce stipendiale". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso di un'intervista trasmessa nell'ambito dell'Healthcare Summit 2024 del Sole 24 Ore.

"Rispetto le manifestazioni - ha sottolineato il ministro, riferendosi allo sciopero di ieri - ma bisogna ricordare che questo Governo si è occupato del personale sanitario e lo ha sempre messo al centro dell'agenda politica".



"Abbiamo incontrato le aziende - ha detto ancora Scillaci, a proposito della norma, contenuta in manovra, che ridefinisce le quote di spettanza sul prezzo dei farmaci, tra aziende farmaceutiche e grossisti - e siamo consapevoli delle loro preoccupazioni. Sono già all'attenzione della commissione Bilancio della Camera alcune proposte emendative per ridurre l'impatto della disposizione.

C'è un dialogo avviato, abbiamo preso in considerazione le richieste, vediamo cosa si può emendare".

Sul payback, ha aggiunto Schillaci, "siamo in sintonia con le aziende, specie quelle di dimensioni più piccole nazionali che soffrono di più l'impatto di questa misura", ha affermato.

"Vogliamo per il futuro cercare di limitare i danni introdotti da questa norma" "sbagliata ereditata da Governi precedenti", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA