Pd e M5s chiedono rispetto per la sentenza della Cpi,Tajani frena

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e immediatamente si manifestano in Italia le divisioni tra maggioranza ed opposizione sulla linea da seguire. Si percepisce anche un certo imbarazzo dalle parti del governo che si trova adesso una nuova delicatissima gatta da pelare, sia sul piano interno che su quello europeo. La prudenza con la quale l'esecutivo intende maneggiare la questione - in sostanza la sentenza del Cpi inserisce Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Gallant nell'elenco dei "most wanted" e bisogna decidere se dare esecuzione all'eventuale arresto - si legge bene nelle parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "noi sosteniamo la Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda", ha spiegato il ministro.

Parole che non sono piaciute al Movimento 5 stelle che le ha definite "scioccanti e vergognose" perchè "confermano il disprezzo del governo Meloni per il diritto internazionale".

La decisione è delicata per il governo perchè sono ben 123 i Paesi che riconoscono la Corte penale internazionale, tra cui due dei cinque membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu: Francia e Regno Unito. L'Italia, oltre ad aver ospitato la Conferenza diplomatica che ha istituito la Corte penale internazionale nel luglio del 1998, è stato uno dei primi Paesi a ratificarne lo Statuto. Altri 32 Paesi, tra i quali Stati Uniti, Israele e Russia, hanno firmato il trattato di costituzione della Corte ma non l'hanno mai ratificato. Non a caso l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha ricordato che gli Stati membri dell'Unione europea sono "vincolati" ad eseguire la sentenza della Corte.

Ecco perchè il Pd, immediatamente tramite il responsabile esteri del partito Peppe Provenzano, ha ricordato che "la CPI è un'acquisizione fondamentale della giustizia internazionale, fondata sullo Statuto di Roma. L'Italia ha il dovere di rispettarla ma anche quello di adeguarsi alle sue decisioni".

Ancora più duro il leader del M5s Giuseppe Conte che parla di "follia criminale" dello stato ebraico e chiede con forza "sanzioni e l'embargo delle armi a Israele". Fuori dal coro del centrosinistra Italia Viva nel sottolineare che una soluzione "non può essere raggiunta a colpi di mandati di cattura".

Mentre tra le fila di Fratelli d'Italia c'è la consegna del silenzio, ci pensa il vicepremier Matteo Salvini a gettare benzina sul fuoco con un attacco che non potrà essere ignorato dal governo: è "una sentenza assurda, politica filo-islamica, che allontana una pace necessaria", dicono fonti della Lega. Intanto l'Olanda, Paese che ospita gli uffici della Cpi, ha già fatto sapere che è pronta ad eseguire l'arresto di Netanyahu ove mettesse piede nei Paesi Bassi.



