Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia lituana ELTA

ANSA ed ELTA, l'agenzia di stampa lituana, hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'accordo è stato firmato in collegamento virtuale dal direttore di ELTA, Vytautas Bruveris, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Vilnius Emanuele De Maigret, presso la sede dell'ambasciata, e dall'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri.

L'ambasciatore Emanuele De Maigret ha dichiarato che "l'accordo tra le agenzie ANSA e ELTA costituisce un efficace strumento di collaborazione attraverso il quale potrà essere rafforzata la reciproca conoscenza tra Italia e Lituania, alla luce dei principali avvenimenti nei due Paesi e dell'attualità internazionale. È un eccellente esempio del tipo di cooperazioni concrete che l'ambasciata d'Italia a Vilnius intende favorire".

Il direttore Vytautas Bruveris ha inquadrato l'accordo nell'ambito di una strategia internazionale: "ELTA lavora ogni giorno per espandere ulteriormente la propria rete di partner in Europa e siamo lieti di aver trovato l'opportunità di collaborare con l'agenzia di stampa italiana ANSA. Avere un partner nell'Europa meridionale è per noi un grande risultato e sappiamo che questa amicizia porterà contenuti ancora più diversificati agli abbonati di entrambe le parti".

L'amministratore delegato ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per il nuovo accordo internazionale: "Il nuovo accordo potrà costituire un'occasione per stipulare accordi commerciali in grado di promuovere la visibilità in Lituania delle aziende italiane e viceversa, oltre a supportare lo sviluppo tecnologico delle due agenzie tramite lo scambio delle rispettive best practices".



