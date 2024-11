Mattarella all'Anci: 'I Comuni simbolo dell'unità del Paese. Adoperarsi perché la gente torni a votare'

"Il ruolo dei Comuni è cruciale, così come la loro funzione di rappresentare le attese delle rispettive comunità, partecipando alle scelte che coinvolgono le sorti delle rispettive popolazioni. I Comuni sono l'espressione più emblematica delle diversità italiane, simbolo della libertà e dell'unità del nostro Paese. I Costituenti vollero porre l'autonomia dei Comuni come perno di un pluralismo sociale e istituzionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'assemblea dell'Anci a Torino.



"Libertà e pluralismo come vettori di uno sviluppo della nuova Italia. Un'Italia in cui la partecipazione alle elezioni - dopo l'epoca dei podestà nominati dal regime - rendeva i cittadini protagonisti effettivi. Anche per questa ragione occorre adoperarsi, culturalmente e politicamente, perché la partecipazione al voto torni a salire".



"L'Anci vive una nuova tappa della sua storia. Con le sfide di oggi, con problemi sui quali ci si adopera da tempo, con il testimone che rappresenta il percorso compiuto negli anni dalla variegata schiera degli amministratori dei Comuni italiani. A tutti gli amministratori locali, dal Comune più piccolo alle aree metropolitane va la vicinanza e l'apprezzamento della Repubblica per il loro impegno. La democrazia dei Comuni, la più vicina ai cittadini, è la radice basilare della democrazia del nostro Paese. Costituisce la prima linea delle istituzioni della Repubblica. Averne cura, farla crescere nella partecipazione, dare prova di un esercizio dei poteri efficace, rispettoso della libertà del confronto, è condizione di salute per l'Italia", ha detto il presidente della Repubblica.

Manfredi, 'Mattarella è riferimento morale per i sindaci'

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "garante della Costituzione e custode del valore primario dell'unità nazionale, è un sicuro riferimento morale e istituzionale per il nostro impegno di sindaci". A dirlo il neo eletto presidente di Anci, Gaetano Manfredi, nel suo discorso all'assemblea Anci. "In ogni occasione sappiamo di poter contare sulla sua attenzione e sul suo sostegno - ha detto, rivolto al capo dello Stato -. L'abbiamo sentita sempre vicino, anche fisicamente, con la presenza e la testimonianza concreta, nei momenti di difficoltà e nel lavoro quotidiano, nelle giornate drammatiche e nelle occasioni di festa e di celebrazione. I sindaci - ha aggiunto Manfredi - hanno sempre ricavato dal suo esempio l'energia e l'entusiasmo che sono necessari per rappresentare, proprio nel lavoro quotidiano, i valori repubblicani e l'orgoglio del servizio per il bene dell'Italia".

