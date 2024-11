"Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro commentando i risultati del centrodestra alle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna. La presidente del Consiglio ha rinnovato "gli auguri di buon lavoro ai presidenti eletti" e ha ringraziato i candidati di centrodestra.



