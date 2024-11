Regionali. L'Emilia-Romagna resta la roccaforte del Pd. In Umbria, testa a testa Tesei-Proietti

15:56

"È un dato che in generale non ci lascia soddisfatti, ma va detto che temevano anche peggio. Negli ultimi quattro anni l'affluenza alle elezioni regionali si è attestata su dati più bassi, in Emilia-Romagna c'è stata una campagna elettorale oggettivamente meno intensa di quella della Liguria". Lo ha detto Manuela Rontini, consigliera regionale e coordinatrice della campagna del candidato di centrosinistra alla presidenza dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Ci sarà del lavoro da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni per riavvicinare gli elettori al voto. Questo è un impegno che guarda a tutte le forze politiche, richiede l'impegno di ciascuna forza politica", ha aggiunto Rontini. I primi dati, se confermati, "ci consegnano un ampio margine, fotografano una forbice ampia che forse è uno dei motivi che non ha spinto l'affluenza".