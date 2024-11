Regionali, il centrosinistra vince in Umbria ed Emilia-Romagna. Schlein: 'Esito straordinario per il Pd'

20:18

"C'è stato un anno mezzo di polemiche politiche, di scontri, di attacchi, a volte anche di notizie false, serve uno scatto repubblicano, serve che il presidente della Regione Emilia-Romagna e la presidente del Consiglio stringano un patto repubblicano, questa terra ne ha bisogno, ne ha bisogno tutto il Paese di aumentare la prevenzione e le politiche di sicurezza, ma l'Emilia-Romagna in particolare". Lo ha ribadito il neo presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, parlando dell'alluvione una volta arrivato nella sede della Regione. "Ripeto, spero che su questo si possa segnare un cambio di passo, non è un cambio di passo che deve fare il Governo, non è un cambio di passo che deve fare la Regione, non è un cambio di passo che deve fare de Pascale, è un cambio di passo che devono fare tutti. Su questo spero in un cambiamento che si possa segnare già nelle prossime ore", ha aggiunto.