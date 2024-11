Piano Mattei, oltre 600 milioni per i primi progetti

Ammonta a oltre 600 milioni di euro lo sforzo finanziario dell'Italia per i primi progetti del Piano Mattei per l'Africa. Si evince dalla relazione sullo stato di attuazione del Piano - di cui l'ANSA ha potuto prendere visione - inviata alle Camere dopo i primi 6 mesi di attività della Struttura di missione.

Può arrivare fino a 320 milioni di dollari, poco più di 300 milioni di euro, il contributo italiano alla fase 2 di sviluppo del "Corridoio di Lobito", la nuova connessione ferroviaria tra l'Angola e la regione mineraria del rame in Zambia. Tra le 22 schede di progetti, anche quello in Kenya per l'ampliamento della produzione di olio vegetale per biocarburanti avanzati, il cui esecutore è Eni Kenya in partenariato con il Ministero dell'Agricoltura locale: è finanziato con 71 milioni dal Fondo italiano per il clima, amplificando un finanziamento di 128 milioni dell'International Finance Corporation (Banca Mondiale), per un pacchetto complessivo di circa 200 milioni.



