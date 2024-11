Meloni a Rio de Janeiro per il G20, bilaterale con Lula

La missione della premier, Giorgia Meloni, a Rio de Janeiro, per il G20 che prende il via domani, inizia con un incontro con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Il bilaterale al Forte di Copacabana è stato preceduto dai saluti e da una stretta di mano fra Lula e Meloni in favore delle telecamere. "L'Italia - si legge sul profilo X del governo brasiliano che pubblica le immagini - è uno dei principali partner commerciali del Brasile in Europa e l'incontro rafforza i legami storici e culturali tra le due nazioni".



