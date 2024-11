Zaia, 'autonomia costituzionale, il referendum andrà male'

"Il fatto che l'autonomia sia costituzionale pone non pochi problemi rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro referendum. Immagino che andrà a finir male anche questa partita". Lo afferma il presidente del veneto Luca Zaia, commentando la sentenza della Consulta. "Detto tutto questo - prosegue Zaia - si continua a lavorare sulle materie 'non lepizzabili', su quelle materie che non sono soggette ai Lep, e quindi possiamo lavorare tranquillamente perché non mi risulta che la Corte abbia detto che non si debba lavorare e continuare con le trattative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA