Mattarella: 'Informarsi per evitare le manipolazioni è un diritto'

"Informarsi per evitare trappole manipolative è un diritto democratico che è fondamentale, differenzia l'utente semplice dal cittadino, è una distinzione fondamentale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma, all'evento "25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori" presieduto da Andrea Ceccherini..

"Sappiamo bene che è indispensabile assicurare che i livelli di democraticità non vengano messi in discussione da strumenti tecnologici non governati in maniera adeguata, per questo l'Ue ha regolato lo spazio digitale comunitario, per tenere conto di valori e diritti fondamentali", ha detto Mattarella.

