Manovra: dal Tfr alle multe no vax, 1.300 proposte inammissibili

Dalla proroga della sospensione delle multe per i no vax, chiesta dalla Lega, alla riapertura del semestre di silenzio-assenso per conferire il Tfr ai fondi pensione (proposta da FdI e dal partito guidato da Matteo Salvini): sono circa 1.300 su 4.511 le proposte di modifica dei gruppi alla manovra che sono state dichiarate inammissibili in commissione Bilancio alla Camera per ragioni di estraneità di materia o di coperture.

Sopravvivono invece il voucher di 1.500 euro per le scuole paritarie (FdI) e la proposta di FI per destinare il fondo mutui prima casa alle coppie under30 che progettano di sposarsi.











Salta l'emendamento della Lega per la nuova rottamazione

Salta l'emendamento della Lega alla manovra per una nuova rottamazione delle cartelle, la quinquies. La proposta di modifica per una definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per le cartelle dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, figura infatti tra gli emendamenti inammissibili per "carenza o inidoneità di compensazione". Una proposta analoga, presentata come emendamento di FI al dl Fisco (che riapre i termini della Rottamazione quater, estendendoli alle cartelle dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023) è però ancora all'esame della commissione Bilancio del Senato.

